Рыжова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1906 ст.

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Рыжов Николай Титович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1908 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Рыжов Николай Титович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.05.1910 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Рыжов Николай Титович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.

Сын: Рыжов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Титович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.

Сын: Рыжов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Титович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1915 ст.

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Рыжов Николай Титович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Николай Титович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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