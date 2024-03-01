Рыжова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1906 ст.
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Рыжов Николай Титович
Рождение ребёнка
27.03.1908 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Рыжов Николай Титович
Рождение ребёнка
02.05.1910 ст.
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Рыжов Николай Титович
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.
Сын: Рыжов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Рыжов Николай Титович
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Николай Титович
Рождение ребёнка
22.08.1915 ст.
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Рыжов Николай Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно