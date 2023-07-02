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Ильина Валентина Кузьминична
Ильина Валентина Кузьминична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ильин Кузьма Иванович
1936 г.р.
Мать
Ильина (Надеева) Анна Афанасьевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Ильин Кузьма Иванович
Мать:
Ильина Анна Афанасьевна
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