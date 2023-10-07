Баженова (Скаредина) Нинель Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Скаредина) Нинель Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1966

Отец: Скаредин Леонид Васильевич

Мать: Скаредина Татьяна Ивановна

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