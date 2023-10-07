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Баженова (Скаредина) Нинель Леонидовна
Баженова (Скаредина) Нинель Леонидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.06.1966
Пол
Женский
Отец
Скаредин Леонид Васильевич
1937 г.р.
Мать
Скаредина Татьяна Ивановна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1966
Отец:
Скаредин Леонид Васильевич
Мать:
Скаредина Татьяна Ивановна
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