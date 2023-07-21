Щербинин Михайло Мартынов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербинин Михайло Мартынов

Щербинин Михайло Мартынов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1652 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Щербинин Мартын Андриев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно