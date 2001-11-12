Муллагильдина (Сабирова) Латифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муллагильдина (Сабирова) Латифа

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Место рождения

Больше-Черниговский р-н с.Имелеево

Дата рождения

15.03.1916

Дата смерти

12.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1916

Отец: Сабиров Мугатип

Мать: Сабирова Фатима

Больше-Черниговский р-н с.Имелеево
Рождение ребёнка
29.10.1938

Сын: Муллагильдин Назим Нагимович

Отец ребёнка: Муллагильдин Нагим Самукович

Рождение ребёнка
26.12.1939

Сын: Муллагильдин Мугин Нагимович

Отец ребёнка: Муллагильдин Нагим Самукович

Больше-Черниговский р-н с.Утекаево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллагильдин Нагим Самукович

Смерть
12.11.2001
Больше-Черниговский р-н с.Утекаево
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