Муллагильдина (Сабирова) Латифа
Место рожденияБольше-Черниговский р-н с.Имелеево
Дата рождения15.03.1916
Дата смерти12.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1916
Отец: Сабиров Мугатип
Мать: Сабирова Фатима
Больше-Черниговский р-н с.Имелеево
Рождение ребёнка
29.10.1938
Сын: Муллагильдин Назим Нагимович
Отец ребёнка: Муллагильдин Нагим Самукович
Рождение ребёнка
26.12.1939
Сын: Муллагильдин Мугин Нагимович
Отец ребёнка: Муллагильдин Нагим Самукович
Больше-Черниговский р-н с.Утекаево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.2001
Больше-Черниговский р-н с.Утекаево