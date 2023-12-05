Тараканова (Юдина) Татьяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Тараканов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Тараканов Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1950
Дочь: Шульга Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Тараканов Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно