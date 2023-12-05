Тараканова (Юдина) Татьяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараканова (Юдина) Татьяна Трофимовна

Тараканова (Юдина) Татьяна Трофимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Юдин Трофим Иванович

Мать: Юдина (Матвеева) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Тараканов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Тараканов Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
06.05.1950

Дочь: Шульга Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Тараканов Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.