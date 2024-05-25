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Муртазина Фарзиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муртазин Фаиз Газизович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Муртазин Магалим Фаизович

Отец ребёнка: Муртазин Фаиз Газизович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.12.1928

Дочь: Хамитова (Муртазина) Хабиба Фаизовна

Отец ребёнка: Муртазин Фаиз Газизович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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