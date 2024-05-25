Муртазина Фарзиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Муртазин Магалим Фаизович
Отец ребёнка: Муртазин Фаиз Газизович
Рождение ребёнка
15.12.1928
Дочь: Хамитова (Муртазина) Хабиба Фаизовна
Отец ребёнка: Муртазин Фаиз Газизович
Смерть
Неизвестно