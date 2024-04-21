Смирнов Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 56
Крещение
01.01.1902 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Иван Тимофеев Васильев; Ефремовская мещанка девица Ольга Феодорова Крюкова.
Смерть
Неизвестно