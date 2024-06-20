Давыдова Дарья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.1891 ст.
Дочь: Давыдова Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1895 ст.
Дочь: Давыдова Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно