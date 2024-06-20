Давыдова Дарья Матвеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдова Дарья Матвеевна

Давыдова Дарья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.1891 ст.

Дочь: Давыдова Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1895 ст.

Дочь: Давыдова Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.