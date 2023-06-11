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Федорова (Давыдова) Мария

Место рождения

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии

Дата рождения

03.03.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1877

Отец: Борисов Давыд

Мать: Борисова Марфа

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Федоров Тимофей

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
24.01.1896

Муж: не указан

Рождение ребёнка
21.02.1899

Сын: Федоров Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Федоров Тимофей

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
24.07.1904

Сын: Федоров Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Федоров Тимофей

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1906

Дочь: Федорова Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Федоров Тимофей

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1909

Дочь: Федорова Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Федоров Тимофей

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.02.1913

Сын: Федоров Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Федоров Тимофей

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно