Федорова (Давыдова) Мария
Место рожденияДеревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Дата рождения03.03.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1877
Отец: Борисов Давыд
Мать: Борисова Марфа
Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
24.01.1896
Муж: Федоров Тимофей
Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
24.01.1896
Муж: не указан
Рождение ребёнка
21.02.1899
Сын: Федоров Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Федоров Тимофей
Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
24.07.1904
Сын: Федоров Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Федоров Тимофей
Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1906
Дочь: Федорова Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Федоров Тимофей
Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1909
Дочь: Федорова Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Федоров Тимофей
Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.02.1913
Сын: Федоров Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Федоров Тимофей
Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно