Эйдельман Леонтий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Эйдельман Марк Аронович
Мать: Эйдельман Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эйдельман) Эстер Леонтьевна
Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эйдельман) Лея Леонтьевна
Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1884
Сын: Эйдельман Яков Леонтьевич
Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна
Рождение ребёнка
21.03.1888
Сын: Эйдельман Арон Леонтьевич
Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна
Рождение ребёнка
07.02.1890
Сын: Эйдельман Анчел Леонтьевич
Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна
Рождение ребёнка
?.06.1900
Дочь: (Эйдельман) Вера Леонтьеана
Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна
Рождение ребёнка
?.06.1900
Дочь: Ицкович (Эйдельман) Мира Леонтьевна
Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна
Смерть
1942
Причина смерти: DEAT