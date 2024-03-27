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Эйдельман Леонтий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Эйдельман Марк Аронович

Мать: Эйдельман Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эйдельман) Эстер Леонтьевна

Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эйдельман) Лея Леонтьевна

Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна

Рождение ребёнка
15.09.1884

Сын: Эйдельман Яков Леонтьевич

Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна

Рождение ребёнка
21.03.1888

Сын: Эйдельман Арон Леонтьевич

Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна

Рождение ребёнка
07.02.1890

Сын: Эйдельман Анчел Леонтьевич

Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна

Рождение ребёнка
?.06.1900

Дочь: (Эйдельман) Вера Леонтьеана

Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна

Рождение ребёнка
?.06.1900

Дочь: Ицкович (Эйдельман) Мира Леонтьевна

Мать ребёнка: Эйдельман (Бродская) Сарра Яковлевна

Смерть
1942
Причина смерти: DEAT

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