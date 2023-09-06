Бакуновец Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакуновец Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1971

Отец: не указан

Мать: Кабанова Людмила Александровна

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