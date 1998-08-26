Пульман Сергей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.08.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пульман Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1980
Сын: Пульман Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Сканцева Вера Семеновна
Рождение ребёнка
06.07.1988
Дочь: Пульман Алена Сергеевна
Мать ребёнка: Сканцева Вера Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сканцева Вера Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пульман Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.08.1998