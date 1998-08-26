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Пульман Сергей Иванович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пульман Иван

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.08.1980

Сын: Пульман Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Сканцева Вера Семеновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.07.1988

Дочь: Пульман Алена Сергеевна

Мать ребёнка: Сканцева Вера Семеновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сканцева Вера Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пульман Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.08.1998
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