Журавлев Борис Дмитриевич
Место рожденияНовосибирск, Россия
Дата рождения19.06.1940
Дата смерти05.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Журавлева) Ольга
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Журавлева) Ольга
Смерть
05.08.2012
Похороны
Неизвестно