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Журавлев Борис Дмитриевич

Место рождения

Новосибирск, Россия

Дата рождения

19.06.1940

Дата смерти

05.08.2012

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1940

Отец: Журавлев Дмитрий Максимович

Мать: Журавлева (Кузнецова) Раиса Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Журавлева) Ольга

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Журавлева) Ольга

Смерть
05.08.2012
Похороны
Неизвестно

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