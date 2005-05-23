Кузнецов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Геннадий

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Место рождения

Челябинск

Дата рождения

03.10.1949

Дата смерти

23.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1949

Отец: Кузнецов Емельян

Мать: Кузнецова Наталья

Челябинск
Бракосочетание
05.07.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Челябинск
Рождение ребёнка
04.08.1978

Сын: Кузнецов Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пласт Челябинской
Смерть
23.05.2005
Челябинск
Похороны
Неизвестно
Сухомесово
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