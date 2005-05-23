Кузнецов Геннадий
Место рожденияЧелябинск
Дата рождения03.10.1949
Дата смерти23.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1949
Отец: Кузнецов Емельян
Мать: Кузнецова Наталья
Челябинск
Бракосочетание
05.07.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Челябинск
Рождение ребёнка
04.08.1978
Сын: Кузнецов Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пласт Челябинской
Смерть
23.05.2005
Челябинск
Похороны
Неизвестно
Сухомесово