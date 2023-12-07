Мунгалова (Горбунова) Ксения Андроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунгалова (Горбунова) Ксения Андроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунгалов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
18.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мунгалов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
19.09.1955

Сын: Мунгалов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мунгалов Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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