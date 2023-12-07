Мунгалова (Горбунова) Ксения Андроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мунгалов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1955
Сын: Мунгалов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мунгалов Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно