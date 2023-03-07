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Курочкин Михаил Алексеев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1885

Отец: Курочкин Алексей Егоров

Мать: Курочкина Стефанида Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.11.1903

Жена: Курочкина Пелагея Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху: села Новой Рачейки краснобилетный Солдат Стефан Ильин Муранкин и крестьянин Феодор Гаврилов Краснов. По невесте - Онаго ж села крестьяне Антон Абрамьев Мельников и Михаил Иванов ... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1904

Сын: Курочкин Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1906

Сын: Курочкин Гавриил Михайлов

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1907

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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