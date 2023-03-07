Курочкин Михаил Алексеев
Место рождения
Дата рождения29.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1885
Бракосочетание
05.11.1903
поручители по жениху: села Новой Рачейки краснобилетный Солдат Стефан Ильин Муранкин и крестьянин Феодор Гаврилов Краснов. По невесте - Онаго ж села крестьяне Антон Абрамьев Мельников и Михаил Иванов ... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1904
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
20.03.1906
Сын: Курочкин Гавриил Михайлов
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
12.12.1907
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Козьмина
Смерть
Неизвестно