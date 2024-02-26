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Григорий Ефимов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Ефим Титов (Ич)

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1868 ст.

Жена: Дарья Ильина (Чна)

по МК1868 св
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.

Дочь: Анна Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Ильина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1874 ст.

Сын: Иван Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Ильина (Чна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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