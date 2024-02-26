Григорий Ефимов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Ефим Титов (Ич)
Бракосочетание
21.01.1868 ст.
Жена: Дарья Ильина (Чна)
по МК1868 св
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.
Дочь: Анна Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Ильина (Чна)
Рождение ребёнка
10.10.1874 ст.
Сын: Иван Григорьев (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Ильина (Чна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно