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Курасов Павел Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1977

Отец: Курасов Владимир

Мать: Кондратюк Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.2001

Дочь: Курасова Александра Павловна

Мать ребёнка: Поздина Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
13.11.2003

Дочь: Курасова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Поздина Ирина Владимировна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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