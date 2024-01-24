Курасов Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1977
Отец: Курасов Владимир
Рождение ребёнка
16.08.2001
Дочь: Курасова Александра Павловна
Мать ребёнка: Поздина Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
13.11.2003
Дочь: Курасова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Поздина Ирина Владимировна
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область