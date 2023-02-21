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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Токарев Тимофей Кондратьевич
Отец ребёнка: Токарев Кондрат Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Токарев Семен Кондратьевич
Отец ребёнка: Токарев Кондрат Емельянович
Пены, Беловский муниципальный район, Курская область