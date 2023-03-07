Сергин Константин Фёдорович
Место рождения
Дата рождения08.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.06.1889
Отец: Сергин Фёдор Сидорович
Мать: Сергин Елена Абакумовна
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Крещение
20.05.1890
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Смерть
Неизвестно