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Багно Александр Витальевич
Багно Александр Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Не указана
Пол
Мужской
Отец
Багно Виталий Дмитриевич
1937 г.р.
Мать
Багно Нина Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Отец:
Багно Виталий Дмитриевич
Мать:
Багно Нина Павловна
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