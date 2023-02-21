Багно Александр Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багно Александр Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
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Место
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Рождение

Отец: Багно Виталий Дмитриевич

Мать: Багно Нина Павловна

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