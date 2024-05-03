Худобердиев ? ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХудобердиев ? ?

Худобердиев ? ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худобердиева Махбуба ?

Мать ребёнка: Худобердиева (Мурзабаева) Раиса Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худобердиев Валерий ?

Мать ребёнка: Худобердиева (Мурзабаева) Раиса Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худобердиев Александр ?

Мать ребёнка: Худобердиева (Мурзабаева) Раиса Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худобердиев Владимир ?

Мать ребёнка: Худобердиева (Мурзабаева) Раиса Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худобердиева (Мурзабаева) Раиса Евдокимовна

Староганькино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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