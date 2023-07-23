Руин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.?

Отец: не указан

Мать: Руина Марина