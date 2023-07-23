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Руин Василий
Руин Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.06.?
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Руина (Зотова) Марина
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
23.06.?
Отец: не указан
Мать:
Руина Марина
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