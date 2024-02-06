Акилина Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1770 ст.
Муж: Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Ефим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Илья Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Никитин
Смерть
Неизвестно