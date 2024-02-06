Акилина Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Дорофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1770 ст.

Муж: Фёдор Никитин

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Никитин

Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Ефим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Никитин

Барыбино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Илья Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Никитин

Барыбино, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
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