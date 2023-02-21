Козлова Устинья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Устинья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Козлов Аверкий Никитин

Отец ребёнка: Козлов Никита Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Козлов Зот Никитин

Отец ребёнка: Козлов Никита Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Козлов Андрей Никитин

Отец ребёнка: Козлов Никита Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Козлов Михаил Никитин

Отец ребёнка: Козлов Никита Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Иван Никитин

Отец ребёнка: Козлов Никита Иоаннов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Никита Иоаннов

Смерть
Неизвестно
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