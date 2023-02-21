Козлова Устинья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Козлов Никита Иоаннов
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Козлов Зот Никитин
Отец ребёнка: Козлов Никита Иоаннов
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Козлов Никита Иоаннов
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Козлов Никита Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Иван Никитин
Отец ребёнка: Козлов Никита Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно