Хисамиев Инсафутдин
Место рожденияс.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.1927
Сын: Хисамиев Вазых Инсафутдинович
Мать ребёнка: Хисамиева Имай
с.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской области, РСФСР.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисамиев Раиль
Мать ребёнка: Хисамиева Имай
с.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисамиев Нигат
Мать ребёнка: Хисамиева Имай
с.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской обл.
Смерть
Неизвестно