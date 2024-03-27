Хисамиев Инсафутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамиев Инсафутдин

Место рождения

с.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
02.06.1927

Сын: Хисамиев Вазых Инсафутдинович

Мать ребёнка: Хисамиева Имай

с.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской области, РСФСР.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисамиев Раиль

Мать ребёнка: Хисамиева Имай

с.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисамиев Нигат

Мать ребёнка: Хисамиева Имай

с.Кутлуево Асекеевский район Оренбургской обл.
Смерть
Неизвестно
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