Ракова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.1916 ст.
Дочь: Крюкова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Раков Петр Иванович
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Раков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Недумова Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Раков Петр Иванович
Смерть
Неизвестно