Ракова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1916 ст.

Дочь: Крюкова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Раков Петр Иванович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раков Николай Петрович

Отец ребёнка: Раков Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Недумова Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Раков Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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