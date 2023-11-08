Кутузов Алексей ?
Место рожденияМуратово, Нарышкинский район, Орловская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутузова Анна ?
Рождение ребёнка
02.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутузова Анна ?
Смерть
Неизвестно