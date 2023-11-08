Кутузов Алексей ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутузов Алексей ?

Кутузов Алексей ?

Место рождения

Муратово, Нарышкинский район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Анна ?

Рождение ребёнка
02.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутузова Анна ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.