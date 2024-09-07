Коломытченко Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломытченко Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломыйченко Василий Тимофеев

Рождение ребёнка
23.05.1889 ст.

Дочь: Коломытченко Пелагея Васильевс

Отец ребёнка: Коломыйченко Василий Тимофеев

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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