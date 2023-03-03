Пелагея Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Симонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

1849 г.р.
Около 1850 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ефим Осипов

Отец ребёнка: Осип Дмитриев

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Дарья Осипова

Отец ребёнка: Осип Дмитриев

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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