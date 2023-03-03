Пелагея Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ефим Осипов
Отец ребёнка: Осип Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Дарья Осипова
Отец ребёнка: Осип Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Дмитриев
Смерть
Неизвестно