Крыжановский Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыжановский Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Крыжановский Игнат

Мать: Крыжановская Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крыжановский Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2005
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