Крыжановский Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Крыжановский Игнат
Мать: Крыжановская Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2005