Анна Прокопиева
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1825
Муж: Иосиф Виссарионов
Рождение ребёнка
03.07.1828
Сын: Антоний Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов
Рождение ребёнка
16.01.1831
Дочь: Ксения Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов
Рождение ребёнка
05.08.1834
Дочь: Васса Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов
Рождение ребёнка
07.12.1835
Сын: Фирс Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов
Рождение ребёнка
22.10.1839
Дочь: Болдычева Праскева Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов
Рождение ребёнка
16.04.1842
Дочь: Александра Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов
Рождение ребёнка
06.08.1844
Сын: Максим Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов
Рождение ребёнка
13.05.1847
Сын: Алексей Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрона Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно