Анна Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Прокопиева

Место рождения

Пышково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Пышково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
27.09.1825

Муж: Иосиф Виссарионов

Рождение ребёнка
03.07.1828

Сын: Антоний Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.01.1831

Дочь: Ксения Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1834

Дочь: Васса Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.12.1835

Сын: Фирс Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.10.1839

Дочь: Болдычева Праскева Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.04.1842

Дочь: Александра Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1844

Сын: Максим Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.05.1847

Сын: Алексей Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрона Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Виссарионов

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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