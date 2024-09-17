Елена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 93 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 9 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 94 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 9
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 9
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 9
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 89 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 9
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1848 год | 2
Смерть
После 1816