Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 93 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 9 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 94 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 9
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 9
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 9
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Черняев Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 89 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 9
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1848 год | 2
Смерть
После 1816

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