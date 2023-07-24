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Смирнов Лев Паисьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Паисий Павлович

Мать: Смирнова Нина

Рождение ребёнка
16.01.1975

Дочь: Артамонова Елена Львовна

Мать ребёнка: Худакова Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибова Нина Львовна

Мать ребёнка: Худакова Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Львович

Мать ребёнка: Худакова Вера Александровна

Смерть
Неизвестно