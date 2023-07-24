Смирнов Лев Паисьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Паисий Павлович
Мать: Смирнова Нина
Рождение ребёнка
16.01.1975
Дочь: Артамонова Елена Львовна
Мать ребёнка: Худакова Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибова Нина Львовна
Мать ребёнка: Худакова Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Львович
Мать ребёнка: Худакова Вера Александровна
Смерть
Неизвестно