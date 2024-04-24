Сутягин Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глухих Дмитрий Степанович
Мать: Глухих Раиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сутягин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Сутягина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сутягин Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Сутягина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
16.10.?
Дочь: Бахарева Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Сутягина Александра Федоровна
Смерть
Неизвестно