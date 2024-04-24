Сутягин Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягин Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухих Дмитрий Степанович

Мать: Глухих Раиса Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сутягин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Сутягина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сутягин Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Сутягина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
16.10.?

Дочь: Бахарева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Сутягина Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно

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