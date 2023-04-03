Пикалова (Шевцова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалова (Шевцова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1980

Сын: Пикалов Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Пикалов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
14.07.1982

Дочь: Дарья Юрьевна

Отец ребёнка: Пикалов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Пикалов Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов Юрий Николаевич

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