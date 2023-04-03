Пикалова (Шевцова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1980
Сын: Пикалов Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Пикалов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
14.07.1982
Дочь: Дарья Юрьевна
Отец ребёнка: Пикалов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пикалов Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно