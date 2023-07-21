Житкова (Житкова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житкова (Житкова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1816 г.р.
1820 г.р.
1822 г.р.
1824 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1816

Дочь: Курындина Агриппина

Отец ребёнка: Житков Павел

Рождение ребёнка
1820

Сын: Житков Иван

Отец ребёнка: Житков Павел

Рождение ребёнка
1822

Сын: Житков Павел

Отец ребёнка: Житков Павел

Рождение ребёнка
1824

Сын: Житков Михаил

Отец ребёнка: Житков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Житков Павел

Смерть
Неизвестно