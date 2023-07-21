Житкова (Житкова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1816
Дочь: Курындина Агриппина
Отец ребёнка: Житков Павел
Рождение ребёнка
1820
Сын: Житков Иван
Отец ребёнка: Житков Павел
Рождение ребёнка
1822
Сын: Житков Павел
Отец ребёнка: Житков Павел
Рождение ребёнка
1824
Сын: Житков Михаил
Отец ребёнка: Житков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Житков Павел
Смерть
Неизвестно