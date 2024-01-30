Пьянов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пьянов Иван
Рождение ребёнка
13.10.1904
Дочь: Пьянова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Пьянова -- Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
30.09.1914
Дочь: Пьянова Коздоя Васильевна
Мать ребёнка: Пьянова -- Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно