Пьянов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пьянов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1904

Дочь: Пьянова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Пьянова -- Анастасия Николаевна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.09.1914

Дочь: Пьянова Коздоя Васильевна

Мать ребёнка: Пьянова -- Анастасия Николаевна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянова -- Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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