Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Иван Тимофеевич
Мать: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.04.1777
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.05.1781
Сын: Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.12.1783
Сын: Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Феодосия Фёдоровна
Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Третьякова (?) Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
18.10.1791
Сын: Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Настасья Фёдоровна
Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна
Смерть
Неизвестно