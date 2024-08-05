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ГлавнаяЛюдиФёдор Иванович

Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Иван Тимофеевич

Мать: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.04.1777

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна

Рождение ребёнка
09.05.1781

Сын: Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна

Рождение ребёнка
21.12.1783

Сын: Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Феодосия Фёдоровна

Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Третьякова (?) Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна

Рождение ребёнка
18.10.1791

Сын: Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Настасья Фёдоровна

Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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