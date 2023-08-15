Ларионова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ларионов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Кураев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Можинская Нина

Отец ребёнка: Кураев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларионова Ольга

Отец ребёнка: Кураев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларионова Клавдия

Отец ребёнка: Кураев Георгий

Смерть
Неизвестно
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