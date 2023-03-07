Ларин Автоном (Артамон) Иванович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Ларин Иван Григорьевич
Мать: Ларина Марья Сергеевна
Рождение ребёнка
18.12.1882 ст.
Мать ребёнка: Ларина Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
04.06.1885 ст.
Мать ребёнка: Ларина Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ларина Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Василий Автономович
Мать ребёнка: Ларина Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ларина Марфа Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Марфа Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно