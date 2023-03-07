Ларин Автоном (Артамон) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарин Автоном (Артамон) Иванович

Ларин Автоном (Артамон) Иванович

avatar

Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Ларин Иван Григорьевич

Мать: Ларина Марья Сергеевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.12.1882 ст.

Сын: Ларин Петр Автономович

Мать ребёнка: Ларина Марфа Сергеевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1885 ст.

Сын: Ларин Федор Автономович

Мать ребёнка: Ларина Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Игнат Автономович

Мать ребёнка: Ларина Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Василий Автономович

Мать ребёнка: Ларина Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Иван Автономович

Мать ребёнка: Ларина Марфа Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Марфа Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close