Чомаева Халимат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧомаева Халимат

Чомаева Халимат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1974

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
2003 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1974

Отец: Чомаев Али

Мать: Тоторкулова Зухра

Рождение ребёнка
08.06.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.2003

Дочь: Семенова Амина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности