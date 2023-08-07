Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиДо 1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Алексей Васильевич
Мать: Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.04.1790
Дочь: Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
09.11.1792
Дочь: Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
23.03.1795
Сын: Никон Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
25.02.1798
Сын: Антон Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1835