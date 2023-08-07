Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 1835

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Алексей Васильевич

Мать: Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
01.04.1790

Дочь: Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
09.11.1792

Дочь: Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
23.03.1795

Сын: Никон Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
25.02.1798

Сын: Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1835
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