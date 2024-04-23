Яфясов Ибрагим Саитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.1971
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яфясов Саит
Мать: Яфясова Хадича Алимовна
Рождение ребёнка
23.04.1950
Сын: Яфясов Рафаэль Ибрагимович
Мать ребёнка: Яфясова (Бибарсова) Румия Махмутовна
Рождение ребёнка
19.01.1955
Мать ребёнка: Яфясова (Бибарсова) Румия Махмутовна
Смерть
01.01.1971