Яфясов Ибрагим Саитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яфясов Ибрагим Саитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яфясов Саит

Мать: Яфясова Хадича Алимовна

Рождение ребёнка
23.04.1950

Сын: Яфясов Рафаэль Ибрагимович

Мать ребёнка: Яфясова (Бибарсова) Румия Махмутовна

Рождение ребёнка
19.01.1955

Сын: Яфясов Раиль Ибрагимович

Мать ребёнка: Яфясова (Бибарсова) Румия Махмутовна

Смерть
01.01.1971

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