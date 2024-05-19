Толстых Секлетинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстых Секлетинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1925

Дочь: Носатова (Толстых) Татьяна Илларионовна

Отец ребёнка: Толстых Илларион Власович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Толстых Николай Илларионович

Отец ребёнка: Толстых Илларион Власович

Смерть
Неизвестно

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