Толстых Секлетинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1925
Дочь: Носатова (Толстых) Татьяна Илларионовна
Отец ребёнка: Толстых Илларион Власович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Толстых Николай Илларионович
Отец ребёнка: Толстых Илларион Власович
Смерть
Неизвестно