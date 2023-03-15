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(Широкова) Антонина
(Широкова) Антонина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.1952
Дата смерти
05.11.1976
Пол
Женский
Отец
Широков Игнат
1917 г.р.
Мать
Широкова (Бунтина) Анна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1952
Отец:
Широков Игнат
Мать:
Широкова Анна
Смерть
05.11.1976
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