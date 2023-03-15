(Широкова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Широкова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1952

Дата смерти

05.11.1976

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1952

Отец: Широков Игнат

Мать: Широкова Анна

Смерть
05.11.1976
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