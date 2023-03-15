Айдаров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Айдаров Осип
Мать: Айдарова ?
Рождение ребёнка
1889
Рождение ребёнка
1894
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айдарова ?
Смерть
Неизвестно