Айдаров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаров Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1865 г.р.

Дети

1889 г.р.
1894 г.р.
1904 г.р.
1905 г.р.
1907 г.р.
1908 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Айдаров Осип

Мать: Айдарова ?

Рождение ребёнка
1889

Сын: Айдаров ?

Мать ребёнка: Айдарова ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Айдаров ?

Мать ребёнка: Айдарова ?

Рождение ребёнка
1904

Дочь: ?

Мать ребёнка: Айдарова ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Айдаров ?

Мать ребёнка: Айдарова ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: ?

Мать ребёнка: Айдарова ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Айдаров ?

Мать ребёнка: Айдарова ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: ?

Мать ребёнка: Айдарова ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: ?

Мать ребёнка: Айдарова ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдарова ?

Смерть
Неизвестно
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