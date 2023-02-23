Настасья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Федор Самойлов

Отец ребёнка: Самойла (Самуил) Васильев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Артемий Самойлов

Отец ребёнка: Самойла (Самуил) Васильев

Рождение ребёнка
07.04.1844

Дочь: Мария Самуилова

Отец ребёнка: Самойла (Самуил) Васильев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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