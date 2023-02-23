Настасья Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Федор Самойлов
Отец ребёнка: Самойла (Самуил) Васильев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Артемий Самойлов
Отец ребёнка: Самойла (Самуил) Васильев
Рождение ребёнка
07.04.1844
Дочь: Мария Самуилова
Отец ребёнка: Самойла (Самуил) Васильев
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно