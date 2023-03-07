(Ревина) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ревина) Лидия Петровна

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Место рождения

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан

Дата рождения

30.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1958

Отец: Реенский Пётр Ефимович

Мать: Анна Максимовна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
14.10.1979

Дочь: Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Остапенко Владимир Георгиевич

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.12.1983

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Остапенко Владимир Георгиевич

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