(Ревина) Лидия Петровна
Место рождения
Дата рождения30.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1958
Отец: Реенский Пётр Ефимович
Мать: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
14.10.1979
Дочь: Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Остапенко Владимир Георгиевич
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.12.1983
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Остапенко Владимир Георгиевич